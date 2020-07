Sondaggi elettorali Ixè: un terzo degli italiani teme un ritorno dei contagi in autunno (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: un terzo degli italiani teme un ritorno dei contagi in autunno Un terzo degli italiani (36%) è spaventato da un ritorno dei contagi nel prossimo autunno. Un ulteriore 46% teme una ripresa ma è rassicurato dal fatto che ora il Paese sa come reagire. Infine c’è un 11% che afferma di non essere minimamente preoccupato da un possibile ritorno del virus nei mesi più freddi. Sono questi alcuni dei dati raccolti dai Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: IxèIxè ha analizzato le intenzioni di voto degli italiani. La Lega rimane sostanzialmente stabile al 23,9% mentre il Partito Democratico flette al 22%. Sono due i punti di distanza tra le due forze politiche. Il Movimento 5 Stelle passa dal 15,6% al 15,4%. Fratelli d’Italia non ne approfitta, ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali Sondaggi elettorali, debutta il partito di Paragone: Italexit non andrebbe oltre l’1,3% dei voti Fanpage.it Raggi Bis: 7 su 10 dicono no. Ora i romani sognano esperienza e competenza

"Il secondo sondaggio d'estate conferma nella sostanza quanto già affermato dagli elettori nel mese di giugno e cioè che il Raggi bis non sembra essere la soluzione per affrontare la nuova campagna ...

L’enigma delle elezioni regionali

2) Per il risultato elettorale. A metà settembre si vota in 6 Regioni ... Un’eventuale vittoria del Centro-destra, anzi della Destra-centro, dove, stando ai sondaggi, avanzano i FdI, tutti figli e ...

