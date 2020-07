Sky - La probabile in vista di Genova: Hysaj dal 1' a destra. Panchina per Lozano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla probabile formazione del Napoli contro il Genoa: "Meret partirà titolare, per Ospina non c'è fretta di tornare. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - La probabile in vista di Genoa: Hysaj dal 1' a destra. Panchina per Lozano - rossi20_rossi : RT @SkySport: L’ultimo risultato della tua squadra? La prossima partita e la probabile formazione? Chiedilo al bot Telegram Sky Sport Tea… - tuttonapoli : Sky - Genoa, il probabile 11 contro il Napoli: torna Schone, dubbio in avanti per Nicola - DilectisG : RT @SkySport: L’ultimo risultato della tua squadra? La prossima partita e la probabile formazione? Chiedilo al bot Telegram Sky Sport Tea… - SkySport : L’ultimo risultato della tua squadra? La prossima partita e la probabile formazione? Chiedilo al bot Telegram Sky… -