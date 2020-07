Roma-Parma, Lucarelli: “Rigore non dato? Rasentato il ridicolo” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Dopo questa sera si è Rasentato il ridicolo, non dare un rigore del genere, dopo che tre giorni fa ce ne viene dato contro uno che non c’era, è assurdo. Siamo ancora una volta stati penalizzati, abbiamo cercato di non far polemica per stemperare i toni, però adesso basta. Il fatto di avere 39 punti non deve farci passare per gli scemi del villaggio, non accettiamo questi errori“. Queste le parole del club manager del Parma Alessandro Lucarelli al termine della sconfitta rimediata sul campo della Roma per 2-1. Polemiche arbitrali nel post partita da parte del club ducale per il rigore negato per l’intervento scomposto di Mancini, parla il dirigente degli emiliani in sostituzione del tecnico D’Aversa, in silenzio stampa come tutti i tesserati: ... Leggi su sportface

