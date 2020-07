Reddito di emergenza, in arrivo i pagamenti di luglio: le date (Di mercoledì 8 luglio 2020) A luglio è atteso il pagamento della prima tranche delle due mensilità del Reddito di emergenza per chi ha presentato la domanda entro lo scorso mese di giugno. Non solo: è atteso anche il pagamento da parte dell’Inps della seconda mensilità del Rem per chi ha già incassato la prima tranche del sussidio il 12 giugno scorso su istanze presentate e accolte a maggio. Ricordiamo che la somma del Reddito di emergenza varia da un minimo di 400 euro al mese per i nuclei familiari composti da una persona soltanto ad 800 euro per le famiglie più numerose. Rem, le date dei pagamenti di luglio Il pagamento del Rem è atteso entro il 15 luglio del 2020 per coloro che devono percepire la prima delle due mensilità su domande presentate ed accolte entro lo scorso 30 giugno. Inoltre, orientativamente entro il prossimo 15 luglio del 2020, ... Leggi su quifinanza

