"Questo lo conosci". Ronaldo provoca, Ibra reagisce: altissima tensione. Beccato dalle telecamere in diretta (due volte) | Video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alta tensione in campo e fuori tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. I due non si sono mai amati e Milan-Juventus è stata l'occasione buona (forse l'ultima) per un confronto molto pepato. Tutto si scatena al 62'. Rigore per il Milan, sullo 0-2 in favore dei bianconeri. Sul dischetto va Ibra e CR7 per innervosirlo va dal suo portiere Szczesny e lo incoraggia. "Questo lo conosci, paralo!". Zlatan non la prende bene e dopo aver realizzato il gol con freddezza si volta sorridendo beffardo, cercando con lo sguardo proprio Ronaldo, che torna a centrocampo a testa bassa e con un altro sorriso, un po' amaro, stampato sul volto. È l'inizio di una clamorosa rimonta, perché nel giro di 5 minuti il Milan prima pareggia con Kessie (su assist di Ibra) e poi passa in vantaggio con Leao. A quel punto, lo ... Leggi su liberoquotidiano

