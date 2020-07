Puglia, uomo scomparso nel nulla dopo chiamata alla figlia, senza soste le ricerche, in volo elicottero e droni per ritrovarlo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da ieri sera Copertino è in ansia per l’uomo di 80 anni scomparso nel nulla. L’uomo si era allontanato con la bici con l’intento di andare a trovare il figlio. Solo, però, che a casa del figlio non è mai arrivato. L’uomo aveva chiamato la figlia e aveva chiesto aiuto perché si era perso. Da ieri si è messa subito in modo la macchina delle ricerche. Tra le altre squadre a lavoro ci sono i caschi rossi del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco con i droni in dotazione. Sul posto è arrivato anche un elicottero del Reparto dei Vigili del Fuoco di Salerno. Leggi su baritalianews

