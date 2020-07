Palamara, il Csm “potenzia” la commissione disciplinare in vista del “processo interno” alle toghe coinvolte nel caso nomine (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato il “potenziamento” della sezione disciplinare. Il motivo? Dal 21 luglio a Palazzo dei Marescialli dovranno “processare” Luca Palamara, il pm sotto inchiesta a Perugia diventato il simbolo del cosiddetto “caso nomine“. Uno scandalo che ha imbarazzato il mondo della magistratura. Palamara è l’unica toga sotto inchiesta ma il trojan installato sul suo telefonino ha registrato le voci e i messaggi di decine di altri giudici. Molti dei quali adesso dovranno affrontare un procedimenti disciplinare. Per questo motivo il Csm ha deciso di approvare a maggioranza la modifica dell’articolo 4 del Regolamento interno, che disciplina l’elezione dei componenti supplenti della Sezione disciplinare: saranno aumentati da 10 a 14 (3 togati e un laico). La misura serve a far fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Dopo il caso #Palamara e gli audio choc di uno dei #magistrati che condannò #Berlusconi non possiamo che dare ragio… - matteorenzi : Sulla vicenda #Palamara il #CSM cerca un capro espiatorio. Ma se il Csm lo condanna sta condannando il sistema dell… - Noovyis : (Palamara, il Csm “potenzia” la commissione disciplinare in vista del “processo interno” alle toghe coinvolte nel c… - CroalxQ : RT @UltimoUMC: Ci sono 20 #Carabinieri demansionati e umiliati dagli Uffici del Generale #Nistri e nessuno dice niente. Sì, ci sono combatt… - isladecoco7 : RT @UltimoUMC: Ci sono 20 #Carabinieri demansionati e umiliati dagli Uffici del Generale #Nistri e nessuno dice niente. Sì, ci sono combatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara Csm Palamara, il Csm approva l’aumento dei supplenti della commissione disciplinare Il Fatto Quotidiano Palamara, il Csm “potenzia” la commissione disciplinare in vista del “processo interno” alle toghe coinvolte nel caso nomine

Palamara è l’unica toga sotto inchiesta ma il trojan installato sul suo telefonino ha registrato le voci e i messaggi di decine di altri giudici. Molti dei quali adesso dovranno affrontare un ...

L’ideologia del partito dei pm se ne frega dei fatti

È ormai chiaro a tutti che il sistema giudiziario italiano, oltre alle patologie carrieristiche e all’uso politico del potere giudiziario, emersi nel caso Palamara produce tra ... organizzarsi in un ...

Palamara è l’unica toga sotto inchiesta ma il trojan installato sul suo telefonino ha registrato le voci e i messaggi di decine di altri giudici. Molti dei quali adesso dovranno affrontare un ...È ormai chiaro a tutti che il sistema giudiziario italiano, oltre alle patologie carrieristiche e all’uso politico del potere giudiziario, emersi nel caso Palamara produce tra ... organizzarsi in un ...