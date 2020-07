Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Magalli in diretta: volano gli stracci (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sembrava che ci fosse in atto una tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, invece nelle ultime ore i due ex colleghi sono tornai ad attaccarsi duramente. Il nuovo botta e risposta si è consumato tra social e tv. Ieri il conduttore de I Fatti Vostri ha ironizzato sui dati di ascolto non entusiasmanti di … L'articolo Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Magalli in diretta: volano gli stracci proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

