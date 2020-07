Nuoto, Magnini: “Rinvio Olimpiadi? Ha acceso una scintilla: a settembre deciderò” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Spostare le Olimpiadi di un anno probabilmente ha acceso in me la scintilla, il pensiero, forse di potermi ributtare, ma per ora è solo un pensiero e mi voglio godere l’estate. Adesso il mondo si sta riaprendo, avrò modo di pensare, poi a settembre deciderò“. Sono queste le parole di Filippo Magnini a margine della 19a edizione del festival “Il libro possibile”, sostenuto da Pirelli, in programma a Polignano a Mare fino a sabato. Leggi su sportface

sportface2016 : #Nuoto Filippo #Magnini stuzzicato da un possibile ritorno: a settembre la sua decisione -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Magnini Nuoto, Magnini: "Rinvio Olimpiadi? Ha acceso una scintilla: a settembre deciderò" Sportface.it Alla Mondadori di Rossano diretta Instagram con il nuotatore Filippo Magnini

E’ la personificazione stessa del nuoto, Filippo Magnini. Perlomeno in Italia, dove – non è un caso – è considerato il miglior stileliberista di sempre. Al netto delle dolorose battaglie condotte (e v ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, incastro perfetto... con il pancione!

«Tetris!». In effetti l'incastro è perfetto. Giorgia Palmas cita lo storico gioco degli anni '90 per commentare la foto al mare insieme al suo Filippo Magnini. La coppia aspetta un figlio e il pancion ...

E’ la personificazione stessa del nuoto, Filippo Magnini. Perlomeno in Italia, dove – non è un caso – è considerato il miglior stileliberista di sempre. Al netto delle dolorose battaglie condotte (e v ...«Tetris!». In effetti l'incastro è perfetto. Giorgia Palmas cita lo storico gioco degli anni '90 per commentare la foto al mare insieme al suo Filippo Magnini. La coppia aspetta un figlio e il pancion ...