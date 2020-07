Migranti, Papa Francesco: “E’ inimmaginabile l’inferno vissuto nei campi di detenzione” – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Papa Francesco sui Migranti: “In Libia ci sono i campi di detenzione, ci danno una versione diversa da quella reale”. CITTA’ DEL VATICANO – Nel giorno del settimo anniversario della visita a Lampedusa, Papa Francesco ha presieduto una Messa dedicata ai Migranti ricordando che “i campi di detenzione esistono e attualmente viene data una versione distillata“. “La guerra esiste – ha detto Bergoglio citato da La Repubblica – sappiamo che è brutta. Ma voi non immaginate l’inferno che si vive lì, in quei lager di detenzione. E questa gente veniva soltanto con la speranza di attraversare il mare“. L’omelia di Papa ... Leggi su newsmondo

CarloCalenda : Avete una visione del paese come fosse una partita di call of duty. Secondo te il 30% degli italiani che votano Leg… - Agenzia_Ansa : E' Dio che 'bussa alla nostra porta', 'chiedendo di poter sbarcare'. Lo ha detto Papa Francesco nella messa dedicat… - vaticannews_it : #8luglio la Messa di #PapaFrancesco a 7 anni dalla sua visita a #Lampedusa : vedere il volto del Signore in quello… - mariavenera2 : RT @ilriformista: La voce di #PapaFrancesco in difesa dei migranti: “In #Libia è un inferno, i campi di accoglienza sono lager” https://t.… - helenajaneczek : RT @annalisacamilli: Il papa dice che la Libia è un inferno, ma ieri il senato ha approvato il decreto missioni che prevede un nuovo finanz… -