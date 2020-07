Meteo 8 luglio 2020: previsioni per la giornata di oggi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Meteo 8 luglio 2020: l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre determina un cando in linea con il periodo. I dettagli previsionali per tutta l’Italia. L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre da Ovest, metterà radici salde su tutta la nostra penisola, con clima caldo nella norma, tipico della classica estate mediterranea. Vediamo nel dettaglio le previsioni Meteo per oggi 8 luglio 2020 per tutta l’Italia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Medico finisce sotto inchiesta per insulti omofobi: “Frocio di m***a” Meteo 8 luglio 2020: i dettagli previsionali Meteo 8 luglio 2020 (Getty Images)Nord Ovest Cielo sereno o poco per tutta la giornata. Soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sulla cerchia alpina, ma senza conseguenze. Temperature in leggero aumento con caldo nella norma. Valori massimi ... Leggi su bloglive

