Massimo Boldi e la giovane compagna si dicono addio: “Atto di onestà” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo diversi mesi d’amore, Massimo Boldi ha deciso di separarsi dalla sua giovane fidanzata. Le strade dell’attore, 74 anni, e di Irene Fornaciari, 40, sono dunque destinate a separarsi. Dietro questa scelta l’impossibilità da parte di ‘Cipollino’ di darle quanto desiderava, a causa probabilmente della notevole differenza d’età. Massimo Boldi, è finita con Irene Fornaciari Massimo Boldi ha deciso di dire addio alla sua giovane fidanzata, la 40enne toscana Irene Fornaciari. L’annuncio arriva direttamente dalle pagine del settimanale Oggi, per il quale l’attore ha voluto rilasciare un’intervista. Autore di numerosi cine-panettoni al fianco del suo compagno di set ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata Irene Fornaciari - BlitzQuotidiano : Massimo Boldi lascia la compagna: “Non posso darle abbastanza” - louiscyfere : Boldi lascia la fidanzata a un passo dalle nozze - metiu : @antonellogd @beck io sono ancora scosso dal fatto che Massimo Boldi è stato il genero di Zucchero Fornaciari. - zazoomblog : Il motivo che ha spinto Massimo Boldi a lasciare Irene Fornaciari - #motivo #spinto #Massimo #Boldi… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Boldi

È finita la storia d'amore tra Massimo Boldi, 74 anni, e Irene Fornaciari di trent'anni più giovane. La coppia è scoppiata per volontà del celebre attore italiano, che ha rivelato in esclusiva al ...Massimo Boldi, 74 anni, annuncia la separazione dalla lucchese Irene Fornaciari, che di anni ne ha 40, sua fidanzata da un anno. L'attore lo fa dalle pagine del settimanale Oggi in edicola. "Ho pensat ...