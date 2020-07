Mamma di 47 anni uccisa a sprangate sul cranio: il corpo ritrovato in un parcheggio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una donna, Mamma e casalinga è stata ammazzata con una sprangata in testa: il cadavere è stato ritrovato nel parcheggio delle Terme di Lazise, nel Veronese. La donna - come riporta il... Leggi su leggo

crocerossa : Juniò a 6 anni ha attraversato il Mediterraneo da solo per ritrovare sua madre. Gli operatori della #CroceRossa sul… - HuffPostItalia : Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro - Tg1Raiofficial : La favola di #Madou, un bambino di sei anni. In #Libia era stato separato dalla sua mamma. Il piccolo ha attraversa… - GiaccardiChiara : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… - tuanisanangel : RT @scrivodizain: io a 12 anni giocavo con le bambole chi cazzo se ne fregava della lametta di mia mamma -