Le parole di Ibra non vanno giù a qualcuno: “Felice che tu non sia più qui” [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dio Zlatan, così ormai viene definito. Autostima alle stelle, personalità fortissima, dichiarazioni da dentro o fuori. Al di là della vittoria, Ibrahimovic ieri si è preso la scena: le sue parole, come sempre, hanno scatenato reazioni. O sei con lui o sei contro di lui. Sempre così è stato e sempre così sarà perlomeno fino a quando farà parlare di sé. Anche in questo caso, l’attaccante del Milan ha lasciato il segno. In campo, sì, con la rete su rigore, ma fuori, nel post gara, con ben altro ‘gol’: “Sono presidente, allenatore e giocatore. Ma mi pagano solo per fare l’allenatore. Quello è il lato negativo. Sono fortunati, fossi qua dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto”, ha detto. C’è chi non l’ha presa bene, come sopra anticipato. Si ... Leggi su calcioweb.eu

