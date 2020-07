Facebook unirà le chat di Messenger, WhatsApp e Instagram: ecco le prove (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un database nascosto apre ad un aggiornamento che permetterà di condividere i contatti tra le app Non sappiamo come, non sappiamo quando ma sappiamo che si farà. Nonostante i timori dei regolatori europei circa il "merge", l'unione delle chat di due colossi come Messenger, WhatsApp e Instagram alla fine Zuckerberg porterà a termine la sua mossa. Facebook Messenger e WhatsApp hanno fatto un altro passo in … Leggi su it.mashable

