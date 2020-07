Coronavirus, in Lombardia lieve aumento dei contagi (+71) ma con il triplo dei tamponi. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-2) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio) Il bollettino del 8 luglio contagi in lieve aumento in Lombardia. Dopo i 53 casi di ieri e i 111 di due giorni fa, nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nella regione sono stati 71. Il totale delle persone contagiate da Coronavirus nella regione è arrivato così a 94.651. Il numero dei nuovi decessi invece è di 12, uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei decessi nella regione è così arrivato a 16.725. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34, -2 rispetto a ieri. Scende il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 211 contro i 229 di ieri, -18 persone quindi. I pazienti in isolamento domiciliare sono ... Leggi su open.online

RegLombardia : #LNews #Coronavirus Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è dispon… - MediasetTgcom24 : L'ospedale di Bergamo annuncia: 'Zero pazienti Covid in terapia intensiva' #coronavirus - RegLombardia : #LNews “Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore @MassimoSertori_ – sostiene economicamente la realizzazione d… - Dijkmeester : #coronavirus, la situazione in Lombardia - varesenews : Covid-19: Nel Varesotto solo un uovo caso, in Lombardia 79 -