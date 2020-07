Classifiche musica, ecco quali sono album e singoli in vetta: i “top 10” (Di mercoledì 8 luglio 2020) È stata resa nota la classifica Top of the Music Fimi/GfK (con il conteggio del fisico, download e streaming audio premium) degli album più venduti del semestre che, per la prima volta, è dominata nelle prime 20 posizioni dal repertorio italiano. Un segnale importante e non è una casualità. Dalle rilevazioni degli streaming degli scorsi mesi, durante il lockdown gli ascolti degli utenti rimasti a casa, si sono concentrati soprattutto sulla musica italiana di repertorio, ma anche recente. Il settore tra marzo e aprile ha visto cali di fatturato intorno al 70% nelle vendite di dischi, e cali anche superiori negli incassi di diritti d’autore e connessi. Si prevede un durissimo contraccolpo con oltre 100 milioni di mancati ricavi solo nel 2020. È “Persona” di Marracash, uscito ad ottobre 2019 e uno degli album più belli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Trasgressiva, provocante e in grado di unire pop, rock e sonorità disco, Donatella Rettore ha saputo dare un’impronta rilevante alla musica italiana ... anche le classifiche di Germania ...

“MONTAGNE RUSSE” è il primo Ep di Random. Un disco che è un condensato delle sue esperienze raccontato con una scrittura incisiva, lineare e diretta che arriva al cuore della sua generazione. I testi ...

