Clandestino le tira un sasso, Alice perde un occhio: di chi è la colpa? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alice Tarquini ha perso un occhio a causa di un grosso sasso che le ha tirato addosso un Clandestino indiano senza fissa dimora e recidivo. Perchè era ancora a piede libero? Se quel Clandestino fosse stato già arrestato, oggi Alice potrebbe continuare a vivere serenamente e a vederci con i suoi occhi. Sì, perchè l’indiano arrestato ieri aveva già lanciato sassi ad altre vetture e solo per un caso fortuito non ci sono stati altri feriti gravi. Era recidivo, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. E’ da razzisti chiedersi che ci faceva libero di scorazzare a Roma? Alice Tarquini, 32enne romana, ricorda solo una sterzata improvvisa alla guida della sua auto e poi le sue mani che si toccano il viso e sono piene di sangue. Un Clandestino, come ha riportato ha scagliato sassi contro la sua macchina ... Leggi su chenews

Una sterzata brusca, la macchina che impatta violentemente contro il marciapiedi e poi, il viso insanguinato. Non ricorda altro Alice Tarquini, 32enne romana, della tragedia occorsale lunedì sera, qua ...

