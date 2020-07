Camilla: “Mio marito, il principe Carlo, è una capra di montagna” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il principe Carlo ”è come una capra di montagna”. A dirlo è nientemeno che la moglie, Camilla, nella sua prima intervista post-lockdown rilasciata alla trasmissione Emma Barnett Show su BBC Radio 5 e ripresa dal Daily Mail. La Duchessa di Cornovaglia, 72 anni, ha parlato del marito erede al trono, svelando che “cammina e cammina e cammina: non conosco un uomo della sua età più in forma di lui”. Poi scherzando ha proseguito dicendosi rammaricata del fatto che tra le attività fisiche del consorte non rientri il ballo. Lei infatti, durante il periodo di isolamento trascorso nella residenza di Birkhall, in Scozia, ha invece preso lezioni di danza online: “A mio marito non sono riuscita a far fare nemmeno un plié. ... Leggi su ilfattoquotidiano

