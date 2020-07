Belen Rodriguez fa un video facendo il verso a Stefano De Martino, intanto a Capri dopo la Rodriguez arrivano Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’estate calda di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nel pieno. dopo che a Stefano De Martino è stato attribuita una storia clandestina con una conduttrice Mediaset più grande di lui che poi si è saputo essere Alessia Marcuzzi, secondo il gossip causa della fine del matrimonio con Belen, i diretti interessati hanno categoricamente smentito questa notizia che è stata lanciata come una bomba da Dagospia. La smentita di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Stefano De Martino si è precipitato a fare un video che ha caricato su Instagram durante il quale ha spiegato di aver sentito telefonicamente sia Alessia Marcuzzi che il marito Paolo Calabresi e che hanno riso parecchio della notizia anche se ha dato loro molto fastidio anche perché ci sono bambini di mezzo. Alessia Marcuzzi ha smentito postando una foto del libro di ... Leggi su baritalianews

Mariana Rodriguez, amica di De Martino, continua a spopolare in rete. Un nuovo scatto in costume da bagno sta letteralmente spopolando sul web. Non si parla di altro. Stefano De Martino è prossimo ad ...Cecilia Rodriguez condivide spesso con i follower scatti della propria quotidianità. Ne è un chiaro esempio una foto postata qualche tempo fa su Instagram, in cui la sorella minore di Belen Rodriguez ...