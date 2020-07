Banca d’Italia: “colpito il reddito della metà della popolazione”. Impatto più pesante per i lavoratori autonomi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se continuiamo così… Banca d’Italia ha condotto un’indagine straordinaria tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2020 per rappresentare il panorama della condizione economica delle famiglie italiane. “Limitate risorse economiche, reddito falcidiato e difficoltà a pagare il mutuo”, questo il quadro duro che ne emerge. Il lockdown ha colpito il reddito di metà della popolaizone. “Più di un terzo degli individui dichiara di disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti per meno di tre mesi a coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre entrate”. Oltre il 50% dei disoccupati e lavoratori dipendenti con contratto a termine si trovano a vivere in questa condizione. Poco meno di un quinto sono invece i lavoratori indipendenti che si trovano in ... Leggi su ilparagone

