Arcuri diventa commissario anche per l’Istruzione. Basterà a salvare la scuola? (Di mercoledì 8 luglio 2020) (foto: Antonia Cesareo/Fotogramma/Ipa)Il paese dei commissari. No, non solo quelli a cui il governo vuole affidare oltre cinquanta opere pubbliche del nuovo piano di lavori Italia veloce, ma anche quello della scuola. Già, perché da oggi l’Italia non ha solo una ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, di cui viene chiaramente certificata l’inadeguatezza. Ma anche un commissario che la affianca. E che, per così dire, somma missione impossibile su missione impossibile: da quella per l’emergenza Covid-19 a quella, tematica, sulla scuola. Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, l’uomo delle mascherine nel picco della crisi, anche stavolta dovrà prendere in mano la partita con poteri straordinari. E fare in modo che l’appuntamento di dopodomani mattina, cioè quello dei primi di settembre, non vada ... Leggi su wired

Presidi in fuga e 40mila aule in meno Ritorno in classe, percorso a ostacoli

È già diventato un caso la fuga di molti presidi dal Nord, dove sono stati assunti all’ultimo concorso scolastico in Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino o Emilia-Romagna, che, pur di non rivivere l’ ...

Domenico Arcuri, gestirà anche la ripartenza in sicurezza della Scuola

Domenico Arcuri, età 56 anni, è l'attuale amministratore delegato di Invitalia e continuerà ad essere il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e co ...

