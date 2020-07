Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 luglio: Agnese spaventata per Giuseppe (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 luglio: la replica di domani cosa ci racconterà? Agnese ha ricevuto indietro la lettera che aveva inviato al marito Giuseppe e la sarta del grande magazzino sarà molto preoccupata per lui. Il rapporto tra Riccardo e Angela diventerà sempre più stretto, tanto che il rampollo della famiglia Guarnieri regalerà alla barista un abito da sera. Capodanno si avvicina e Vittorio chiamerà tutti al “Paradiso” per un brindisi. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 luglio: Giuseppe non dà notizie di sé e lei è molto ... Leggi su pianetadonne.blog

