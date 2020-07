Amici di Maria De Filippi lascia Real Time dopo 7 edizioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Amici di Maria De Filippi lascia Real Time dopo 7 edizioni. A comunicarlo è Laura Cafaroli, SVP Chief Content Officer del canale di Discovery, durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Nella nuova programmazione non comparirà quindi la striscia di Amici di Maria De Filippi, che potrebbe tornare in pillole su Canale5 così com'era accaduto durante la fase serale di questi ultimi anni. Sul day Time di Amici di Maria De Filippi si sa ancora molto poco, se non che non sarà su Real Time. Sembra comunque quasi impossibile il ritorno su Canale5 con una fascia più ampia di quella concessa nell'ultimo periodo, data che la programmazione di quella striscia è stata organizzata con le puntate de Il Segreto. I prossimi mesi saranno quelli decisivi e ci faranno capire quale sarà la destinazione della striscia ... Leggi su optimagazine

alian_maria : @messorina52 @francang1950 @GuidoCrosetto Eppure, gliel'han fatta pagare tutti quanti, Pd in testa Per non parlare… - MariaAdelfina_ : RT @Blueyes75188195: @MariaAdelfina_ @MarekNapoli @SantinaBiondo @MovengoAnchio @Presidente_SP @JohnRambo2014 @NeveAmica @ReBerengario @Ful… - TV_Italiana : #Amici20... e Real Time scompare. ?? Dopo 7 anni di messa in onda, il daytime del talent di Maria De Filippi è stato… - Presidente_SP : RT @Blueyes75188195: @MariaAdelfina_ @MarekNapoli @SantinaBiondo @MovengoAnchio @Presidente_SP @JohnRambo2014 @NeveAmica @ReBerengario @Ful… - infoitcultura : Palinsesti Discovery, finito il matrimonio con Amici di Maria De Filippi e stop a Take Me Out -