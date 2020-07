Xbox One e gli obiettivi ai tempi del Coronavirus: una giocatrice in un mese ne ha guadagnati 132.000 (Di martedì 7 luglio 2020) Durante la pandemia da Coronavirus siamo stati tutti bloccati in casa chi più e chi meno: molti hanno potuto lavorare da casa grazie allo smartworking, mentre altri hanno dovuto passare giorni senza far nulla. Ovviamente questo periodo si è tramutato in ore in più da dedicare ai giochi, ai trofei e agli obiettivi. Ma a quanto pare qualcuno è riuscito in un solo mese a sbloccare su Xbox One la bellezza di 132.000 obiettivi.La giocatrice ed utente 1001puppys ha postato un'immagine su Reddit mostrando il frutto del suo lavoro. Il thread, chiamato "Quello che la quarantena ha fatto al mio Gamescore a marzo" ha attirato un sacco di utenti che sono rimasti sbalorditi dal risultato della giocatrice. Anche se preferisce platinare su PS4, Sarah è un membro della "Gamescore League" su True Achievements; la lega ha indetto una sorta di concorso sul racimolare ... Leggi su eurogamer

