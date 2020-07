We Are Who We Are la serie tv Sky – HBO di Luca Guadagnino arriva a ottobre (video) (Di martedì 7 luglio 2020) We Are Who We Are a ottobre su Sky e Now Tv la serie tv di Luca Guadagnino realizzata con HBO (video) Presente nei video promozionali di Sky e HBO tra i titoli in arrivo prossimamente, abbiamo finalmente un “mese” in cui vedremo We Are Who We Are l’attesa serie tv Sky e HBO di Luca Guadagnino il regista di Chiamami col tuo Nome, molto amato anche negli USA. La prima serie tv di Luca Guadagnino sarà composta da otto episodi e We Are Who We Are è attesa a ottobre su Sky e Now Tv. Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell’essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in ... Leggi su dituttounpop

