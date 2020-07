Virus, nel Lazio 5 positivi e nessuna vittima. Ma in 36 contagiati dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) Cinque nuovi casi positivi (di cui tre di importazione) e zero vittime per Covid. Si tratta di uno dei bilanci giornalieri più rassicuranti di Roma e del Lazio delle ultime settimane. Ma se... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Virus nel Coronavirus mondo, negli Usa 130 mila morti. India terzo Paese per contagi. la Repubblica Coronavirus, cala la curva epidemica, ma aumentano i decessi: 138 casi, 574 guariti e 30 morti

07 luglio 2020 I dati aggiornati in Italia e nel mondo Cala la curva epidemica in Italia: 138 i nuovi casi registrati oggi, contro i 208 di ieri. Complice il forte calo della Lombardia, 53 positivi ...

Coronavirus mondo, il Pentagono dispiega i medici militari. Superati 200mila morti in Europa

La pandemia da nuovo coronavirus ha già ucciso oltre 200 mila persone in Europa, delle quali i due terzi nel Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. Il bilancio è della France Press,. Con un totale di ...

