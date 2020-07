Velletri: spacciava nei pressi della sala slot, a casa aveva allestito un ‘laboratorio della droga’ (Di martedì 7 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione di Velletri hanno arrestato un cinquantottenne del posto, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo è stato intercettato dai militari dell’Arma nei pressi di una sala slot di zona e, al termine di un accurato controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish. Le verifiche sono state estese all’abitazione di residenza del medesimo soggetto, ove i Carabinieri hanno individuato un vero e proprio “laboratorio” per la custodia ed il confezionamento dello stupefacente, rinvenendo più di 710g di cocaina, 390 g di hashish, 16g di marijuana nonché 14.370 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato associato alla casa Circondariale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Velletri: spacciava nei pressi della sala slot, a casa aveva allestito un ‘laboratorio della droga’ -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri spacciava Velletri: spacciava nei pressi della sala slot, a casa aveva allestito un ‘laboratorio della droga’ Il Corriere della Città Polizia, blitz sulle piazze di spaccio: 14 arresti e 3 chili di sostanza stupefacente recuperata

Prosegue la lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. 14 le persone arrestate e un denunciato. Oltre 13 mila euro in contanti sequestrati e 2 chili e 8 ...

Velletri, 22enne nascondeva 1,8 kg di cocaina: arrestato dalla Polizia

Sono state le serrate indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Velletri, diretto d ...

Prosegue la lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. 14 le persone arrestate e un denunciato. Oltre 13 mila euro in contanti sequestrati e 2 chili e 8 ...Sono state le serrate indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Velletri, diretto d ...