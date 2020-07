The Batman: i dettagli della Batcaverna svelati da un leak su Reddit? (Di martedì 7 luglio 2020) Nuovi dettagli sulla versione alternativa della Batcaverna di The Batman sarebbero stati svelati in un leak anonimo apparso su Reddit. Un leak anonimo di The Batman pubblicato su Reddit avrebbe svelato alcuni dettagli della nuova Batcaverna. Stando a quanto riferito dal leak, Warner Bros. starebbe costruendo una nuova tana per l'Uomo Pipistrello che prevede "un vasto ambiente circondato da tre piani rialzati, ognuno connesso da una scala di metallo e da una piattaforma elevatore centrale." Essendo un leak anonimo e privo di verifica, le informazioni riferite su Reddit vanno prese con le molle, ma si rivelano comunque decisamente interessanti. La più succosa riguarderebbe la decisione di Warner Bros. di aver acquistato, e non affittato come accade solitamente, un enorme magazzino ... Leggi su movieplayer

MangaForevernet : ? Matt Reeves (The Batman) realizzerà serie tv per Warner Bros. ? ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: i dettagli della Batcaverna svelati da un leak su Reddit? - cc_hiara_O_o : @IR0NLANG io che continuavo a leggere 'the batman' pur sapendo benissimo che fa parte di un altro universo?? - 3cinematographe : #BatmanReturns: i fan scoprono un easter egg di #TheFlash - cineblogit : The Batman e altre produzioni pronte a riprendere la produzione nel Regno Unito -