Thandie Newton: "Ho rinunciato a Charlie's Angels dopo un terribile incontro con una produttrice" (Di martedì 7 luglio 2020) Thandie Newton ha svelato di aver rinunciato al film Charlie's Angels dopo un incontro con la produttrice Amy Pascal particolarmente negativo. Thandie Newton ha raccontato di aver rinunciato a Charlie's Angels a causa di un incontro con la produttrice Amy Pascal non andato nel migliore dei modi e talmente spiacevole da spingerla a dire addio al progetto. La sua ricostruzione dei fatti è stata tuttavia messa in discussione e la verità riguardante quanto accaduto rimane ancora in sospeso. In una recente intervista rilasciata a Vulture, Thandie Newton ricorda: "Uno dei film più importanti che non ho realizzato è a causa del fatto che il regista mi ha detto: 'Non vedo l'ora. La prima inquadratura sarà... Penserai che si trattino di linee ... Leggi su movieplayer

HedasGona : RT @badtasteit: #MissionImpossible 2 compie 20 anni, Thandie Newton racconta aneddoti sorprendenti su Tom Cruise - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thandie Newton: 'Ho rinunciato a Charlie's Angels dopo un terribile incontro con una produttrice'… - imparolitaliano : Ero l'unico in tutto il cinema e ho fatto pipì nel bicchiere di carta da rinfresco mentre guardavo questo film. - GianlucaOdinson : Westworld, Thandie Newton sul suo personaggio: 'Maeve mi ha dato delle delusioni' - lasoncini : L'intervista di Thandie Newton su Vulture ha almeno venti passaggi che potrebbero essere citati in una guida intito… -

Ultime Notizie dalla rete : Thandie Newton Mission: Impossible 2, Thandie Newton non ricorda con affetto il lavoro con Tom Cruise Everyeye Cinema Thandie Newton: "Ho rinunciato a Charlie's Angels dopo un terribile incontro con una produttrice"

Thandie Newton ha svelato di aver rinunciato al film Charlie's Angels dopo un incontro con la produttrice Amy Pascal particolarmente negativo. Thandie Newton ha raccontato di aver rinunciato a ...

Mission: Impossible 2, Thandie Newton non ricorda con affetto il lavoro con Tom Cruise

Nonostante Mission: Impossibile sia al cuore il franchise di Tom Cruise, la saga che gli permette di sbizzarrirsi a più non posso con il suo amore per l'adrenalina, in senso più ampio è anche un ensam ...

Thandie Newton ha svelato di aver rinunciato al film Charlie's Angels dopo un incontro con la produttrice Amy Pascal particolarmente negativo. Thandie Newton ha raccontato di aver rinunciato a ...Nonostante Mission: Impossibile sia al cuore il franchise di Tom Cruise, la saga che gli permette di sbizzarrirsi a più non posso con il suo amore per l'adrenalina, in senso più ampio è anche un ensam ...