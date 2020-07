Test Drive Unlimited Solar Crown annunciato durante il Nacon Direct (Di martedì 7 luglio 2020) Test Drive Unlimited: Solar Crown è il nome del nuovo gioco che riporta in auge la serie classica dei videogiochi di guida. All'interno del titolo i giocatori saranno in grado di avanzare e progredire nel modo che desiderano, creando così una competizione aperta.Il fondatore e veterano del franchising ha dichiarato che l'obiettivo principale di questo nuovo capitolo è preservare l'essenza della serie, ma migliorare il gameplay. Il gioco conterrà tutto il sistema che hanno sviluppato nello studio per la licenza WRC, con la differenza che ora si applica alle auto sportive di massima potenza.Per aggiungere realismo, hanno ricreato un'intera isola a grandezza naturale. Questa sarà la mappa di gioco Test Drive Unlimited: Solar Crown. Tuttavia il video mostrato non era incentrato sul gameplay, ma più sui dettagli grafici di alcuni modelli di auto. ... Leggi su eurogamer

