Serie B | nuova penalità | cambia ancora la classifica

Tempo di lettura: < 1 minutocambia ancora la classifica del campionato di Serie B. La Corte Federale d'Appello ha inflitto un altro punto di penalizzazione al Trapani che scende dunque a quota 31, in coabitazione con il Cosenza, al diciannovesimo posto in classifica. i siciliani, vittoriosi contro il Livorno nell'ultimo turno, sono stati puniti per il mancato pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio entro lo scorso 16 marzo La squadra di Castori dalla ripresa del campionato non ha mai perso collezionando tre pareggi e due vittorie. La zona play out dista cinque punti in quanto la Juve Stabia è a quota 36 proprio come l'Ascoli. Sarebbero proprio queste due squadre, al momento, a giocarsi nello spareggio la permanenza nel campionato cadetto.

