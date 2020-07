Senato approva rifinanziamento delle missioni all’estero. Via libera anche a ordine del giorno di Italia viva per modifica accordi con la Libia (Di martedì 7 luglio 2020) Il Senato ha approvato il rifinanziamento delle missioni all’estero. Dopo le tensioni all’interno della maggioranza, si è deciso di procedere con il voto per parti separate. E’ stato anche approvato l’ordine del giorno che impegna il governo a una rapida modifica degli accordi con la Libia, presentato da Italia viva e su cui il governo ha dato parere favorevole. L’odg è stato sottoscritto anche da Pd e M5s e ha ottenuto 260 sì. I voti contrari sono stati 14 e 2 gli astenuti. Proprio Italia viva, che a Palazzo Madama può contare su 18 Senatori decisivi per la maggioranza, ha fatto sapere di aver votato a favore del decreto solo “a condizione che passasse l’ordine del giorno”. Il testo, rivisto dopo l’accordo di Pd e M5s, impegna l’esecutivo “ad operarsi per la conclusione delle procedure di ... Leggi su ilfattoquotidiano

