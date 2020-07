“Sarri è quello dello scudetto perso in albergo, il +7 può non bastare”: le reazioni dopo Milan-Juve (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una partita incredibile. E’ quella che è andata in scena per il campionato di Serie A, si sono affrontate Milan e Juventus. La squadra di Maurizio Sarri ha perso una ghiotta chance, quella di scappare definitivamente per lo scudetto, i rossoneri invece stanno attraversando un momento magico e puntano posizioni importanti della classifica. dopo un primo tempo con poche occasioni, gli uomini di Sarri entrano in campo con grande grinta e trovano due gol con Rabiot e Cristiano Ronaldo, i tre punti sembrano in ghiaccio. La reazione del Milan è da grande squadra, finisce 4-2 con le reti di Ibrahimovic su calcio di rigore, Kessie, Leao e Rebic a chiudere i conti. Come al solito, al fischio finale, non sono mancate le critiche all’allenatore Sarri. Succede sempre dopo una sconfitta. E questa volta sembrano davvero ingenerose, dopo il + 7 sulla Lazio ed una ... Leggi su calcioweb.eu

