Recovery fund, Conte in Portogallo per asse anti-frugali: “Ue reagisca o crisi rischia distruggere mercato unico”. Costa: “Da consiglio europeo esca decisione chiara, più tardi arriva peggio sarà” (Di martedì 7 luglio 2020) Mentre a Bruxelles continuano le trattative sul Recovery fund in vista del prossimo consiglio europeo del 17-18 luglio, il premier Giuseppe Conte è volato in Portogallo per la prima di una serie di tappe. Obiettivo: rafforzare l’alleanza dei Paesi che chiedono all’Ue aiuti in linea con quanto proposto dalla commissione Ue (un pacchetto da 750 miliardi di euro) e contrastare il fronte opposto dei cosiddetti “frugali” che invece vorrebbero limitarsi ai prestiti. “In Ue”, ha dichiarato Conte nel corso della conferenza stampa congiunta, “noi non dobbiamo convincere qualcuno che il Portogallo o l’Italia devono avere degli aiuti. Dobbiamo convincere qualcuno che occorre reagire perché questa crisi rischia di distruggere il mercato unico, perché se alcuni Paesi avranno maggiore difficoltà tutti gli altri ne ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 07 lug 21:47 - (Agenzia Nova) - L’Italia deve ottenere il meglio dalla trattava europea per ricevere più risorse possibili tramite il Recovery Fund. Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Faceboo ...

Il Mes spacca il governo. Conte teso, Salvini: "Anche la Grecia ha detto no, finiamola qui"

Per quella data Conte dovrà aver messo insieme un fronte abbastanza compatto da contrapporre al blocco nordeuropeo, sempre più convinto di battere i pugni per ottenere che l’Italia acceda al Mes, ...

