Project xCloud si avvicina? 8BitDo presenta un minuscolo controller Xbox progettato per il servizio di Microsoft (Di martedì 7 luglio 2020) Microsoft ha in programma di lanciare il suo servizio Project xCloud entro la fine dell'anno come parte di Xbox Game Pass e i produttori di accessori si stanno preparando a quello che sembra proprio un lancio imminente. 8BitDo, un'azienda specializzata in gamepad alternativi retrò e moderni, ha adattato il suo controller NES retrò al servizio Project xCloud di Microsoft.Il piccolo controller Bluetooth è progettato per essere compatibile con tutti gli smartphone e tablet Android ed è ufficialmente concesso in licenza come controller xCloud e Xbox. La batteria integrata dovrebbe durare circa 18 ore e c'è una porta USB-C per la ricarica. Il controller viene fornito con una clip da collegare ai telefoni, con posizionamento regolabile.8BitDo ha collaborato con Microsoft per ottenere la licenza di questo controller Xbox e assicurarsi che sia perfettamente ... Leggi su eurogamer

