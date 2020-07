Primo teaser per We Are Who We Are di Luca Guadagnino in attesa dell’arrivo su Sky (video) (Di martedì 7 luglio 2020) La coproduzione Sky-HBO We Are Who We Are è attesa al debutto a ottobre su Sky e NOW TV, ma arriva già un Primo teaser trailer a scaldare l'attesa. Il debutto televisivo di Luca Guadagnino è una serie tv in otto episodi, una storia di formazione imperniata sulle vite di due adolescenti americani che, insieme alle rispettive famiglie, vivono in una base militare americana in Italia. I batticuori dei primi amori, le gioie dell'amicizia e le scoperte dell'adolescenza incastonano così esperienze e sentimenti universali in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. In We Are Who We Are Jack Dylan Grazer interpreta Fraser, un quattordicenne newyorchese timido e introverso, che si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio nell'esercito statunitense. Tom ... Leggi su optimagazine

