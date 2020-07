Paupisi, melodie in paese per omaggiare Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi (Bn) – Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, scritti sui social e non solo, per la morte di Ennio Morricone, a partire dalle parole toccanti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, così come tanti artisti, personaggi della musica, dello spettacolo e della politica uniti a semplici fan per rendere omaggio al grande compositore con messaggi sui social network. Infatti già dalla mattina, quando si è saputa la notizia del lutto, l’hashtag #ennioMorricone è subito salito in prima posizione dei trending topic di Twitter in Italia. E stasera, anche Paupisi omaggerà Ennio Morricone. Infatti la Pro Loco di Paupisi e il Comune, dalle ore 19.30, renderanno omaggio al grande compositore facendo echeggiare le sue melodie per le vie del paese . L'articolo Paupisi, melodie in paese per ... Leggi su anteprima24

