Patric morde Donati: il VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Nel corso della partita tra Lecce e Lazio il difensore biancoceleste Patric ha perso la testa e nel corso di una mischia ha morso il braccio di Donati. Lo spagnolo è stato espulso e ha abbandonato il campo. Di seguito il VIDEO dell’accaduto. Patric takes a bite out of Donati. Luis Suarez would be proud. #LecceLazio pic.twitter.com/cAZIiIVpil — Peter Alegi (@futbolprof) July 7, 2020 Una scena surreale che ricorda l’ormai celebre morso di Suarez a Chiellini nel corso della partita tra italia e Uruguay nel Mondiale del 2010. Patric potrebbe quindi andare incontro ad una squalifica prolungata, anche se il gesto dello spagnolo è stato meno plateale di quello dell’attaccante del Barcellona. L'articolo Patric morde Donati: il VIDEO proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

