Patané: dl Semplificazioni svolta epocale per trasporti (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Nel decreto semplificazione approvato la notte scorsa dal Governo sono contenute misure che possono determinare una svolta epocale per le infrastrutture e il sistema trasportistico del Lazio”. Lo dichiara in un comunicato Eugenio Patane’, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Mobilita’ e trasporti in Consiglio regionale del Lazio. “Stiamo lavorando da tempo, con grande impegno e determinazione- aggiunge Patane’- su opere dall’importanza strategica, che rappresentano un’occasione di sviluppo e rilancio per la nostra regione. Oggi finalmente raccogliamo i frutti del nostro lavoro perche’ proprio quelle opere – dall’Anello Ferroviario di Roma, alla Cisterna-Valmontone passando per la Roma-Latina, la chiusura della Orte-Civitavecchia, il collegamento Ferrovario Roma-Pescara, il potenziamento della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Patané Semplificazioni “Restart Tourism: Italy“, Federturismo e Unwto insieme per tornare a viaggiare in sicurezza Tribuna Economica