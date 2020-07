Milan-Juventus 4-2, gioia incontenibile di Tiziano Crudeli per la rimonta rossonera (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Tiziano Crudeli non può credere ai propri occhi. Una vittoria, quella del Milan contro la Juventus, davvero incredibile se si pensa a come è maturata. Da 0-2 a 4-2, frutto di errori dei bianconeri e di azioni personali dei rossoneri, che vincono una partita pazzesca e dimostrano di essere realmente la squadra più in forma. In alto le fasi salienti della partita del Meazza con il commento del noto giornalista tifoso del Diavolo. Leggi su sportface

