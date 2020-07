Lecco, prendono il sole nudi sulla spiaggia del lago: 3.300 euro di multa a testa (Di martedì 7 luglio 2020) Valentina Dardari Sanzionati uomini tra i 43 e i 68 anni. Non avevano nulla addosso, neanche la mascherina Il lago di Lecco se la deve vedere con un gruppo di nudisti. Forse il caldo, o la paura del coronavirus, questa estate particolare fa fare cose ben strane. E le conseguenze si devono pagare, anche salate: 3.300 euro le sanzioni che sono piovute ieri in due spiagge della Lombardia. Precisamente, una a Pradello e l’altra poco lontana della centrale elettrica ad Abbadia Lariana. Sei nudisti multati Un gruppo di sei uomini, di età compresa tra i 43 e i 68 anni, è stato infatti sanzionato per aver preso il sole completamente nudo. Senza neanche la mascherina obbligatoria per l’emergenza coronavirus. Anche se, completamente nudi con la mascherina avrebbe fatto ancora più ridere. I baldanzosi nudisti sono stati avvistati dalle forze ... Leggi su ilgiornale

