Lecce, Liverani: “Vittoria che vale più di 3 punti. Gabriel dev’essere sereno” (Di martedì 7 luglio 2020) Il Lecce fa l'impresa. I giallorossi rimontano la Lazio e la battono clamorosamente al Via del Mare. E ora si trovano provvisoriamente al quartultimo posto, spedendo all'inferno il Genoa.caption id="attachment 967217" align="alignnone" width="1024" Liverani Lecce (getty images)/captionLE PAROLE DI LiveraniIl tecnico Fabio Liverani analizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Paradossalmente questa vittoria ha un valore superiore ai tre punti. Avevamo trovato un percorso con 10 punti in 4 partite. Poi il lockdown ha azzerato tutto e abbiamo perso condizione. Stiamo recuperando giocatori. Ora la squadra ha dato tutto. Dispiace perché a volte ci facciamo del male da soli come oggi: primo tempo perfetto e, nonostante questo, siamo rimasti in parità. Spero che i ragazzi trovino maggiore serenità. Le assenze di Lapadula, Majer e Rossettini sono ... Leggi su itasportpress

