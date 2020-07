Lazio, Immobile: «Il sogno Scudetto rimane lì. Ma divertiamoci» (Di martedì 7 luglio 2020) Ciro Immobile ha analizzato il difficile momento attraversato dalla Lazio: le dichiarazioni dopo la sconfitta con il Lecce Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Lecce. PRESTAZIONE – «Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo dal punto di vista mentale più che fisico. È un momento così che non toglie la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Siamo consapevoli di finire nel migliore di modi facendo più punti possibile». Scudetto – «Il sogno rimane lì finché la matematica non ci condanna, non deve essere un’ossessione. Dobbiamo stare tranquilli e ora non lo siamo; c’è da fare mea culpa, prendersi la responsabilità. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, bisogna andare avanti, essere positivi e ... Leggi su calcionews24

