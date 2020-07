Lazio, fine corsa scudetto: che cos'ha fregato Simone Inzaghi (Di martedì 7 luglio 2020) L'avevamo definito campionato anomalo e tale sembra essere. Giocando ogni tre giorni le squadre ottengono risultati che spesso vanno in conflitto con quanto di buono era successo qualche ora prima. È il caso dell'Inter che, subito dopo il 6-0 inflitto al Brescia, perde 1-2 a San Siro col Bologna, nonostante un buon primo tempo in cui, dopo l'1-0 di Lukaku, poteva raddoppiare se Martinez non si fosse fatto parare un rigore. Del secondo tempo meglio non parlare perché il Bologna, nonostante l'inferiorità per l'espulsione di Soriano, prima pareggia con Juwara e poi va in vantaggio con Barrow. Domani i nerazzurri dovranno vincere a Verona se non vogliono perdere il terzo posto, insediato a un solo punto dall'Atalanta che, dopo aver vinto anche a Cagliari, riceve in casa la Sampdoria. Ma c'è di più: il Milan, che a Ferrara contro la Spal (ormai sull'orlo ... Leggi su liberoquotidiano

__Simo95__ : @YvanGoSlow24 La Lazio se non fosse per i 15 rigori più o meno che ha avuto e tutti i gol a culo al 95' starebbe lo… - debatedeportiv5 : RT @FlashScoreIT: ???? #SerieA Giornata 31 ?? #Lazio obbligata a vincere da qui fino alla fine del campionato per tentare l'impresa! Stase… - cumdivido : #Milan ci hanno detto che i #rossoneri hanno fatto sondaggi per alcuni giocatori della #lazio. Non siamo riusciti,… - FlashScoreIT : ???? #SerieA Giornata 31 ?? #Lazio obbligata a vincere da qui fino alla fine del campionato per tentare l'impresa!… - Stefania_Lazio : @GassmanGassmann Ha fatto la stessa fine di Zingaretti... e come diceva Emilio Fede che figura di m**** -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio fine Lazio ko, addio sogni. Inzaghi: «Dispiace ma lotteremo fino alla fine» Corriere della Sera Cerruti (Gazzetta): "Solo la Juve può perdere lo Scudetto ma nessuno può cancellare i meriti della Lazio"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha parlato della corsa Scudetto: "Quando si avvicina il traguardo, il ritornello è sempre lo stesso: soltanto la Juventus può perdere lo ...

Roma, 21 positivi da Dacca: "Bomba virale disinnescata"

"Non sono ancora terminate le operazioni di laboratorio dei test, ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall'Enac diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomerigg ...

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha parlato della corsa Scudetto: "Quando si avvicina il traguardo, il ritornello è sempre lo stesso: soltanto la Juventus può perdere lo ..."Non sono ancora terminate le operazioni di laboratorio dei test, ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall'Enac diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomerigg ...