La magica notte di Ocampos: segna, va in porta e salva il risultato (Di martedì 7 luglio 2020) Lucas Ocampos ha vissuto ieri una delle serate più strane, ma altrettanto emozionanti, di tutta la sua carriera calcistica. Il calciatore del Siviglia ha prima portato in vantaggio i suoi con un gol al minuto 56 nel match contro il Betis, e successivamente ha sostituito il portiere Vaklic nei minuti finali della gara: Lopetegui aveva terminato le cinque sostituzioni e l’estremo difensore aveva subito un infortunio al ginocchio. Scorreva sul cronometro il minuto 102, e sul parziale di 1-0, il rispettivo collega Dmitrovic si presentava in area avversaria per l’ultimo tentativo di sperato di pareggiare i conti. Ironia della sorte il pallone è arrivato proprio nei piedi del numero uno ospite, che però nel calciare a botta sicura, da pochi passi dalla linea di porta, si è ritrovato davanti proprio Ocampos, che di riflessi ha negato all’avversario ... Leggi su alfredopedulla

svedesina1 : @LanaDelRey sei meravigliosa, ma di notte sei magica #lanadelrey - licprospero : RT @GuernseyJuliet: Avete presente la bottiglina di pozione magica che Alice beve per rimpicciolire? Una simile pozione la berremo anche no… - delfino6921 : Magica notte ???????????????? - akaranoel : RT @GuernseyJuliet: Avete presente la bottiglina di pozione magica che Alice beve per rimpicciolire? Una simile pozione la berremo anche no… - MariaAdeleNari : RT @GuernseyJuliet: Avete presente la bottiglina di pozione magica che Alice beve per rimpicciolire? Una simile pozione la berremo anche no… -

Ultime Notizie dalla rete : magica notte Reggio Calabria: il 6 Luglio la Magica Notte di Chianalea Stretto web Morricone e quella notte da Oscar a Rimini

Lui sul palco, attorniato da oltre 200 musicisti e coristi. Claudia Cardinale seduta in prima fila. E tutt’intorno, oltre 10mila persone incantate dalle sue musiche. Tanti riminesi hanno ancora negli ...

Sindaci più amati, Marco Fioravanti primo in regione e nono in Italia

Ascoli, 7 luglio 2020 - Nono posto a livello nazionale e primo tra i sindaci dei capoluoghi di provincia delle Marche: Marco Fioravanti, al suo primo anno all’Arengo, porta a casa un risultato di tutt ...

Lui sul palco, attorniato da oltre 200 musicisti e coristi. Claudia Cardinale seduta in prima fila. E tutt’intorno, oltre 10mila persone incantate dalle sue musiche. Tanti riminesi hanno ancora negli ...Ascoli, 7 luglio 2020 - Nono posto a livello nazionale e primo tra i sindaci dei capoluoghi di provincia delle Marche: Marco Fioravanti, al suo primo anno all’Arengo, porta a casa un risultato di tutt ...