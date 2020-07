La Lazio dice addio al sogno scudetto, colpaccio salvezza del Lecce: Gabriel croce e delizia [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Lecce-Lazio – La Lazio cade anche a Lecce e dice addio alle residue speranze di scudetto. colpaccio in chiave salvezza della squadra di Liverani, che scavalca il Genoa. Avvio scoppiettante. Mancosu pesca il jolly dalla distanza, ma Maresca annulla dopo la revisione al VAR. Il centrocampista del Lecce ha controllato con un braccio. E allora è la Lazio a passare. Erroraccio di Gabriel sulla pressione di Immobile e per Caicedo è tutto facile. Immobile sbaglia il gol del raddoppio e i salentini pareggiano al 30′: grande azione di Falco sulla destra e colpo di testa vincente di Babacar. Nel finale di primo tempo ancora VAR in azione. Maresca fischia un fallo di mano di Patric in area e concede il rigore. Ma Abisso richiama l’arbitro al monitor. Dopo due minuti di visione arriva la conferma del penalty. Mancosu, perfetto dagli undici metri sino ad oggi, ... Leggi su calcioweb.eu

Si torna subito in campo per i risultati di Serie A: siamo arrivati alla 31^ giornata e, negli anticipi di martedì 7 luglio, torneremo a vivere la corsa allo scudetto che, almeno nell'ultimo turno del ...

