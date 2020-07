Insulti razzisti e bestemmie, il VIDEO shock di un calciatore contro una donna: “Ne*ra di m***a!” (Di martedì 7 luglio 2020) bestemmie ed Insulti razzisti e sessisti pesantissimi contro una donna. C’è, purtroppo, tutto questo in un VIDEO di pochi secondi pubblicato da un calciatore del Monregale Calcio, Marco Rossi. La donna in questione si sarebbe lamentata con il ragazzo per alcuni danni alla sua auto. Non si è fatta attendere la replica: “C’è una ne*ra di merda che pensa di avere diritti. Ne*ra e donna. E, invece, donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase. Un orangotango che mi ha denunciato per falsa testimonianza. Che però, forse è vero, un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però, per principio, non mi devi rompere il c**o anche perché “you are black“, D****e, nera di mer*a! In poche parole io adesso dovrei pagare la macchina a una, solo perché sa fare ... Leggi su calcioweb.eu

