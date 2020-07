Il Cdm approva il decreto Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede (Di martedì 7 luglio 2020) approvato il decreto Semplificazioni 2020: cosa prevede, le novità Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Semplificazioni 2020 “salvo intese”: il testo è stato votato nel corso di una riunione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri avvenuta nella notte e iniziata ieri alle 22. Secondo fonti di Palazzo Chigi, il “salvo intese” – ovvero la formula adottata quando manca un testo definitivo degli articolati, che potranno essere così riveduti e corretti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale – si è reso necessario per questioni tecniche, perché l’accordo politico sui punti più controversi sarebbe stato stretto. Non è stata infatti una passeggiata varare il testo, visto che su moltissimi temi non c’era un accordo in seno alla maggioranza. Alla fine, ... Leggi su tpi

News24Italy : #Dl semplificazioni, Cdm approva 'salvo intese' - PronzyJ : Dl semplificazioni, Cdm approva ‘salvo intese’ - fisco24_info : Dl semplificazioni, Cdm approva 'salvo intese' : Il disco è arrivato dopo una riunione fiume, terminata all'alba. S… -