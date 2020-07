Ghostbusters torna al primo posto del box office, a 36 anni dall’uscita (Di martedì 7 luglio 2020) L’industria cinematografica non è ancora tornata alla normalità, anche se diverse sale cinematografiche sparse nel mondo sono state riaperte. Le uscite di numerosi film, tra cui Tenet, sono state rimandate, forse in attesa di un periodo più proficuo. Un momento molto particolare della storia del cinema, in cui a regnare sono i successi del passato. Durante il week-end del quattro luglio, Ghostbusters, film uscito 36 anni fa, si è collocato al primo posto. L’indimenticabile lungometraggio diretto nel 1984 da Ivan Reitman, tra venerdì e domenica, ha raccolto 550 mila dollari negli Stati Uniti d'America. Un risultato che, se pur abbia permesso alla pellicola di conquistare il primo posto, non è di certo positivo. Basti pensare che l’anno scorso, in sei giorni, Spider-Man: Far From Home guadagnò 185 milioni di dollari ... Leggi su optimagazine

HermanLong2 : RT @badtasteit: #Ghostbusters torna in testa alla classifica americana 36 anni dopo l'uscita al cinema | Box-Office USA - mixborghi : RT @badtasteit: #Ghostbusters torna in testa alla classifica americana 36 anni dopo l'uscita al cinema | Box-Office USA - badtasteit : #Ghostbusters torna in testa alla classifica americana 36 anni dopo l'uscita al cinema | Box-Office USA - Noovyis : (Ghostbusters torna nelle sale USA: “C’è una sorpresa”, dice Jason Reitman) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostbusters torna Ghostbusters torna nelle sale USA: “C’è una sorpresa”, dice Jason Reitman Movieplayer.it Ghostbusters torna in testa alla classifica americana 36 anni dopo l’uscita al cinema | Box-Office USA

Quest’anno è di nuovo un titolo Sony a dominare la classifica, ma con cifre ben diverse: Ghostbusters. 36 anni dopo la sua uscita nei cinema americani, il film del 1984 si piazza in testa nel weekend ...

Ghostbusters torna nelle sale USA: “C’è una sorpresa”, dice Jason Reitman

Jason Reitman ha parlato su Twitter di una sorpresa che accompagnerà il ritorno in sala di Ghostbusters, che proprio a partire da oggi sarà programmato nei drive-in americani. Il regista, figlio di Iv ...

Quest’anno è di nuovo un titolo Sony a dominare la classifica, ma con cifre ben diverse: Ghostbusters. 36 anni dopo la sua uscita nei cinema americani, il film del 1984 si piazza in testa nel weekend ...Jason Reitman ha parlato su Twitter di una sorpresa che accompagnerà il ritorno in sala di Ghostbusters, che proprio a partire da oggi sarà programmato nei drive-in americani. Il regista, figlio di Iv ...